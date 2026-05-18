Terra Forte: Luxo e mais luxo! Conheça o homem que está a ajudar Maria de Fátima

Em «Terra Forte», numa sumptuosa casa em Miami, vemos Maria de Fátima (Rita Pereira) atirar com o telemóvel, furiosa a ver a notícia de Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) se irem hoje casar. Alexandre admite a Maria de Fátima que sabia daquilo, mas preferiu não lhe dizer nada para não a perturbar. Maria de Fátima lastima-se a Alexandre de estar a viver uma vida de cativeiro por andar fugida à justiça, ainda que lhe agradecendo tudo o que fez por ela.