Terra Forte

Terra Forte: Magui descobre que Rosinha não é sua irmã

  • Há 2h e 2min
Terra Forte: Magui descobre que Rosinha não é sua irmã - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Rosinha diz a António que apesar de o ir sempre amar como se fosse seu pai, diz que ele tem de compreender que ficou revoltada por saber que a sua vida poderia ter sido muito diferente se já tivesse sabido há mais tempo que Sammy era seu pai. António defende-se que foi Flor quem quis sempre manter segredo sobre isso. Olham aflitos para Magui (Matilde Serrasqueiro), que ouviu tudo, a perguntar triste a António se também não é filha dele.

Terra Forte

02:04

Terra Forte: Rosa Maria e Álvaro pedem a Sammy para abrir investigação contra Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
02:57

Terra Forte- Rufino confronta Maria de Fátima com o que sabe sobre ela… e consegue o que quer

Terra Forte
Ontem
03:29

Terra Forte- Rufino encurrala Maria de Fátima: «Manda quem pode, obedece quem está entalado»

Terra Forte
Ontem
01:25

Terra Forte- O emotivo pedido de desculpas de Rosinha a António: «Errei muito contigo»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Há quem descubra que Manuel está vivo?

Terra Forte
seg, 16 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Carla assume vingança e provoca tensão máxima entre Sammy, Flor e António

Terra Forte
seg, 2 fev
4

Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy

Terra Forte
seg, 19 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Terra Forte
Ontem

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Ontem

«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

seg, 16 fev

«Os meus heróis»: Filhos de Laura figueiredo e Mickael Carreira vivem momento inesquecível

seg, 16 fev

Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Ontem

«Chorei!»: Pai de atriz famosa eterniza amor pelo neto com gesto inesquecível

Ontem

«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

Ontem

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Ontem

«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

seg, 16 fev

“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical

seg, 16 fev
Mais Fora do Ecrã