Terra Forte: Manuel tira toda a fortuna Álvaro

Em «Terra Forte», Manuel (António Capelo) chega a uma casa luxuosa e estende uma pasta a Álvaro (José Wallenstein), que fica em choque por Manuel lhe dizer que aproveitou a maneira leviana como ele encara os negócios para passar todos os bens deles para si, indo pagar por todos aqueles anos em que o explorou. Álvaro defende-se que foi ele quem o ajudou quando veio dos Açores, mas Manuel ignora-o. Sammy (José Fidalgo) fica a chorar após Manuel lhe tirar a matrioska que tinha oferecido a Flor e Álvaro promete ao filho ir recuperar tudo o que perderam.