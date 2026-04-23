Terra Forte: Maria de Fátima cede e vai ficar sem nada da empresa

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) vinca a Álvaro (José Wallenstein) ser descabida a ideia de ter tentado matar Flor (Benedita Pereira), salientando que não seria por isso que Sammy (José Fidalgo) ficaria com ela. Álvaro objeta que ela ficou logo grávida para o prender, mas ela corta a dizer ir fazer o que ele lhe pediu, dividindo tudo com Flor (Benedita Pereira) e a sua metade será dividida entre Sammy e os filhos.