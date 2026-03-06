Terra Forte

Terra Forte- Maria de Fátima declara-se a Cobra: «Estou preparada para largar o Sammy e ficar contigo»

  • Ontem às 23:51
Terra Forte- Maria de Fátima declara-se a Cobra: «Estou preparada para largar o Sammy e ficar contigo» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Cobra (Bruno Cabrerizo) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) ter sido bom que tenha havido aquele desentendimento entre Rufino (Vítor Norte) e Caio por ter a certeza que Rufino vai querer acabar com Caio depois do que ele lhe fez, ficando aquele problema resolvido. Maria de Fátima diz a Cobra (Ricardo Burgos) querer mesmo ficar com ele, mas precisar de estudar bem a situação para Sammy (José Fidalgo) não lhe sacar dinheiro com o divórcio. Cobra olha-a avaliador.

Terra Forte

01:15

Terra Forte: De arma na mão, Rufino quer a verdade a bem ou a mal

Terra Forte
Ontem
02:47

Terra Forte: Maria de Fátima muda de ideias e oferece a casa a Flor?

Terra Forte
Ontem
01:02

Terra Forte: Rufino vai em busca de Marcus… e tem uma arma

Terra Forte
Ontem
01:28

Terra Forte- Kadu convence os irmãos de que Vivi pode estar viva

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Revelação arrepiante deixa Rosinha e Magui em choque

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

ter, 3 mar
1

Sensual, Olívia Ortiz posa em lingerie: «Um arraso»

Queridos Papás
12 set 2023
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Amor à Prova
Ontem
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice decide contar toda a verdade a Nico

Amor à Prova
dom, 25 jan
4

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Ontem
5

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

qui, 5 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

Amor à Prova
qui, 5 mar

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Terra Forte
Ontem

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Ontem

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Amor à Prova
Ontem

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Ontem
FORA DO ECRÃ

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Ontem

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
Ontem

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Ontem

Marta Melro emociona com declaração de amor inesperada: «A cola e o colo que tudo une»

qui, 5 mar

Sara Barradas mostra casa nova e Rita Pereira descobre coincidência inesperada

qui, 5 mar

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

qui, 5 mar
Mais Fora do Ecrã