Terra Forte- Maria de Fátima declara-se a Cobra: «Estou preparada para largar o Sammy e ficar contigo»

Em «Terra Forte», Cobra (Bruno Cabrerizo) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) ter sido bom que tenha havido aquele desentendimento entre Rufino (Vítor Norte) e Caio por ter a certeza que Rufino vai querer acabar com Caio depois do que ele lhe fez, ficando aquele problema resolvido. Maria de Fátima diz a Cobra (Ricardo Burgos) querer mesmo ficar com ele, mas precisar de estudar bem a situação para Sammy (José Fidalgo) não lhe sacar dinheiro com o divórcio. Cobra olha-a avaliador.