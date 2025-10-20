Terra Forte

Terra Forte: Maria de Fátima é humilhada por ativistas em pleno evento

  • Há 1h e 57min
Terra Forte: Maria de Fátima é humilhada por ativistas em pleno evento
Em «Terra Forte», vemos Maria de Fátima (Rita Pereira), hoje com 38 anos, a inaugurar um barco de pesca junto ao Prefeito de Florianópolis. Estão presentes Vivi (Sofia Nicholson), Moreira (Marco Paiva), Cobra (Ricardo Burgos) e Marcus (Vitor Hugo). Mais afastados, estão um grupo de jovens de caras tapadas, entre eles Dani (Camy Ribau). Prefeito enaltece tudo o que a Açoreana tem feito pela região, com Maria de Fátima a dizer que foi graças ao trabalho do seu pai, Manuel Terra Forte, que a empresa cresceu tanto, esperando poder prosseguir com o seu legado. Os jovens interrompem o evento e Dani atinge Maria de Fátima com tinta vermelha. Esta não se deixa abater e indica a Moreira que pretende prosseguir com a inauguração. Polícias perseguem os ativistas, mas eles fogem nas suas motas.  Dani, que vai com Vini (Gustavo Alves), sorri satisfeita.

