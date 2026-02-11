Terra Forte- Maria de Fátima entra em fúria: «É para mandar embora»

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) ordena a Marilene que chame o seu advogado para tirar o vídeo de Flor (Benedita Pereira) das redes sociais. Pede-lhe também que lhe arranje o telefone de Rufino (Vitor Hugo). Caio (Bruno Cabrerizo) recorda o pedido de Cobra (Ricardo Burgos) para conseguir o acesso ao cofre do escritório. Maria de Fátima fica em choque por Susette (Inês Faria) lhe contar que Rosinha (Francisca Salgado) se mudou para sua casa. Maria de Fátima ordena a Susette que despeje Rosinha de casa. Leumi (Cassiano Carneiro) recebe chamada da portaria a avisar que Sammy (José Fidalgo) chegou.