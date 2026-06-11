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Terra Forte

Terra Forte: Maria de Fátima espia António e a família

  • Há 1h e 8min
Terra Forte: Maria de Fátima espia António e a família - TVI
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Em «Terra Forte», Carla e Dudu estão a chegar à casa de Rosa Maria. Alguém os observa. António diz a José que ele e Débora já estão a pensar numa desculpa para se terem conhecido só agora, ocultando o tempo que passaram juntos. Carla oferece cremes a todos, que sorriem divertidos. Rosinha diz só faltar ali Flor, António fica constrangido. Rosinha beija Dudu. Alguém os observa à janela. Vemos agora que é Maria de Fátima quem está a espiar a casa, esboçando ar irritado por Rosinha e Dudu continuarem juntos e Flor não ter largado Sammy, fazendo promessas de se vingar de todos eles.

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