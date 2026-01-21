Terra Forte: Maria de Fátima pergunta a Caio se é capaz de matar por ela. Eis a resposta

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mostra a um chocado Caio (Bruno Cabrerizo) o vídeo que gravou de Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) a envolverem-se. Maria de Fátima agradece pragmática a Caio por a ter acalmado e assim não ter tomado nenhuma decisão precipitada. Diz a Marilene para chamar o seu advogado, ficando surpresa com quem ela diz estar ali para falar com ela.