Terra Forte: Maria de Fátima pergunta a Caio se é capaz de matar por ela. Eis a resposta

  • Há 2h e 33min
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mostra a um chocado Caio (Bruno Cabrerizo) o vídeo que gravou de Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) a envolverem-se. Maria de Fátima agradece pragmática a Caio por a ter acalmado e assim não ter tomado nenhuma decisão precipitada. Diz a Marilene para chamar o seu advogado, ficando surpresa com quem ela diz estar ali para falar com ela.

