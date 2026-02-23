Terra Forte: Maria de Fátima respira de alívio

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) acalma Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer-lhe que não está tudo perdido por Rufino pensar que os filhos dela são de Manuel (António Capelo), não sabendo do segredo de serem deles. Maria de Fátima diz que quase se descaiu com Flor (Benedita Pereira), mas felizmente ter percebido a tempo que ela pode não saber nada por lhe ter pedido ajuda para separar Rosinha (Francisca Salgado) de Dudu (Tomás Taborda).