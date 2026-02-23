Terra Forte

Terra Forte: Maria de Fátima respira de alívio

  • Há 2h e 40min
Terra Forte: Maria de Fátima respira de alívio - TVI
Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) acalma Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer-lhe que não está tudo perdido por Rufino pensar que os filhos dela são de Manuel (António Capelo), não sabendo do segredo de serem deles. Maria de Fátima diz que quase se descaiu com Flor (Benedita Pereira), mas felizmente ter percebido a tempo que ela pode não saber nada por lhe ter pedido ajuda para separar Rosinha (Francisca Salgado) de Dudu (Tomás Taborda). 

Terra Forte

02:21

Terra Forte: Flor tem um plano para conseguir ficar com a casa e a empresa da família

Terra Forte
Ontem
03:29

Terra Forte: José deixa Glória em lágrimas

Terra Forte
Ontem
03:34

Terra Forte: Babi e os irmãos entram em desacordo

Terra Forte
Ontem
01:49

Terra Forte- Sammy e Flor tentam desvendar o segredo de Maria de Fátima: «Não achas que tenho razão?»

Terra Forte
Ontem

Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Eva está apaixonada por uma mulher?

Terra Forte
Ontem
