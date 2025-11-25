Terra Forte

Terra Forte- Maria de Fátima surpreende: «A Vivi remete-se ao silêncio e eu retiro a queixa contra o seu marido»

  • Há 2h e 53min
Terra Forte- Maria de Fátima surpreende: «A Vivi remete-se ao silêncio e eu retiro a queixa contra o seu marido» - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson), a chegar com os filhos, fica surpresa por ver Moreira. Moreira diz-lhe que Maria de Fátima (Rita Pereira) quer falar com ela por causa de Marcus (Vitor Higo). Maria de Fátima, recebendo Vivi com um sorriso simpático, diz-lhe que a chamou ali não para falarem de Marcus mas por ter um acordo para lhe propor, dizendo que retira a queixa contra o marido em troca do seu silêncio sobre o que sabe dela.

Terra Forte

01:29

Terra Forte: Armando tem um plano para acabar com a vida de Marcus

Terra Forte
Ontem
03:40

Terra Forte- António confronta Flor e Sammy: «Estavam a ter uma discussão amorosa?»

Terra Forte
Ontem
02:21

Terra Forte- Flor deixa Sammy sem palavras: «Valeu a pena?»

Terra Forte
Ontem
03:05

Terra Forte- Maria de Fátima: «Não há outra solução, senão quem fica acabada sou eu»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha Cobra a chantagear o suspeito de sabotar a Komibem?

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

seg, 24 nov
1

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Ontem
2

Quando se trata de arrasar, Ana Guiomar não falha. Ninguém esquece estes looks

Festa é Festa
qua, 19 fev
3

Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos

Ontem
4

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

sáb, 22 fev
5

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina

A Protegida
Ontem

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Ontem

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Ontem

Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«É irresponsável e perigoso»: Sofia Grillo perde a paciência e defende Nuno Markl

Festa é Festa
Ontem

Maria Botelho Moniz está agora viver em família aquilo que a maioria já viveu há uns meses

Ontem

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Ontem

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Ontem

Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos

Ontem

«Sei que tenho andado um pouco mais ausente»: Mickael Carreira toma decisão que pode mudar o futuro

Ontem
Mais Fora do Ecrã