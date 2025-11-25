Terra Forte- Maria de Fátima surpreende: «A Vivi remete-se ao silêncio e eu retiro a queixa contra o seu marido»

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson), a chegar com os filhos, fica surpresa por ver Moreira. Moreira diz-lhe que Maria de Fátima (Rita Pereira) quer falar com ela por causa de Marcus (Vitor Higo). Maria de Fátima, recebendo Vivi com um sorriso simpático, diz-lhe que a chamou ali não para falarem de Marcus mas por ter um acordo para lhe propor, dizendo que retira a queixa contra o marido em troca do seu silêncio sobre o que sabe dela.
- Há 2h e 53min