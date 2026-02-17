Terra Forte

Terra Forte- O emotivo pedido de desculpas de Rosinha a António: «Errei muito contigo»

  • Há 1h e 51min
Terra Forte- O emotivo pedido de desculpas de Rosinha a António: «Errei muito contigo» - TVI
Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) traz Rosinha (Francisca Salgado) a Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré), com Flor a dizer à filha que é com António que ela tem de conversar, saindo com Sammy. Rosinha pede desculpa a António, que a abraça terno. Flor sorri por Sammy dizer que já percebeu ser impossível que ela deixe António por eles terem realmente uma união de casal muito forte, invejando-os por isso, não indo mais pressioná-la para que fiquem juntos. Sammy finaliza a dizer a Flor que pode sempre contar com ele para o que precisar.

