Terra Forte: O homem do motelito cede à pressão e revela o paradeiro de Marcus

Em «Terra Forte», Armando, Álvaro, Sammy (José Fidalgo), Rufino e Rosa Maria (Custódia Gallego) seguem apressados para o carro por já terem tido a confirmação que Marcus (Vítor Hugo) saiu dali. Sammy diz poder conseguir localizar o carro de Marcus com os seus contactos na polícia. Homem do motelito fica amarrado à árvore, sendo agora pressionado por Babi (Melissa Matos) para contar o que sabe, enquanto filma tudo.