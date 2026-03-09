Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Terra Forte: O homem do motelito cede à pressão e revela o paradeiro de Marcus

  • Ontem às 22:53
Terra Forte: O homem do motelito cede à pressão e revela o paradeiro de Marcus - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Armando, Álvaro, Sammy (José Fidalgo), Rufino e Rosa Maria (Custódia Gallego) seguem apressados para o carro por já terem tido a confirmação que Marcus (Vítor Hugo) saiu dali. Sammy diz poder conseguir localizar o carro de Marcus com os seus contactos na polícia. Homem do motelito fica amarrado à árvore, sendo agora pressionado por Babi (Melissa Matos) para contar o que sabe, enquanto filma tudo.

Terra Forte

01:57

Terra Forte: Joana quer acabar com Mané para ficar com Eva?

Terra Forte
Ontem
02:26

Terra Forte: Arrependida, Glória chora pelo perdão de Vivi

Terra Forte
Ontem
01:18

Terra Forte: Filhos de Vivi emocionam-se ao receber notícias da mãe

Terra Forte
Ontem
01:08

Terra Forte: Glória toma as rédeas da procura por Vivi: «Quem quer tirar esta história a limpo sou eu!»

Terra Forte
Ontem

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

A Fazenda
19 mai 2025
1

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

Terra Forte
11 set 2025
2

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Terra Forte
qua, 28 jan
4

«Um dia triste»: Rita Pereira está de luto e deixa mensagem arrepiante

Ontem
5

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada

Amor à Prova
Ontem

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico

Amor à Prova
sáb, 7 mar

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

dom, 8 mar
FORA DO ECRÃ

«Um dia triste»: Rita Pereira está de luto e deixa mensagem arrepiante

Ontem

Maria Botelho Moniz recebe surpresa nunca antes vista e fica de «lágrimas nos olhos»

Ontem

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
Ontem

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Ontem

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

dom, 8 mar

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
Mais Fora do Ecrã