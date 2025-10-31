Terra Forte

Terra Forte: O momento em que Maria de Fátima atirou Flor para fora do cruzeiro

  • Há 25 min
Terra Forte: O momento em que Maria de Fátima atirou Flor para fora do cruzeiro - TVI
Em «Terra Forte», FLASHBACK INÉDITO (2006): Maria de Fátima (Rita Pereira), vendo Flor (Benedita Pereira) desmaiada, percebe estar ali uma oportunidade única para a matar e concretizar o plano de ser adotada pelos pais dela. Maria de Fátima puxa Flor para a balaustrada e atira o corpo dela borda fora do navio. Esboça ar confiante que resolveu aquele problema. Maria de Fátima avança muito nervosa em direção da sua cabine, cheia de receio que alguém a tenha visto a empurrar Flor para fora do cruzeiro. Maria de Fátima abre a cama de Flor e mete lá almofadas para fingir que ela lá está deitada. Veste depois a sua camisa de noite e mete-se na cama, suspirando a acalmar-se. Maria de Fátima liga para Cobra a dizer já ter tratado de despachar Flor, dizendo-lhe que só vai avisar do seu desaparecimento daqui a uns dias para não haver chance de ela ser encontrada. Avisa Cobra que falta agora ele cumprir a sua parte do acordo de matar a sua mãe. Cobra (Ricardo Burgos) diz surpreso a Maria de Fátima que nunca pensou que ela tivesse mesmo a coragem de matar Flor como lhe tinha dito. Esboça ar tenso por Maria de Fátima impor que ele agora mate a sua mãe tal como combinaram.

