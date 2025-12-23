Terra Forte- O momento que ninguém esperava: Flor acorda do coma induzido

Em «Terra Forte», a enfermeira diz a António (João Catarré) que o prognóstico de Flor (Benedita Pereira) continua muito reservado, sendo por isso que o médico prefere mantê-la sedada. Flor abre os olhos a despertar do coma sem que eles percebam. Enfermeira e António ficam atónitos ao repararem que Flor está acordada. Enfermeira sai a dizer ter de ir avisar o médico e António fica a olhar emocionado para a mulher.