Terra Forte: O passado bate à porta: Sónia descobre finalmente quem é a sua verdadeira família

Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão) tenta travar a irmã, mas já é tarde demais. Durante a festa de anos, Guilhermina revela perante todos que Sónia (Mafalda Tavares) é neta de Manuel (António Capelo), expondo um segredo escondido durante décadas. Enquanto Rosa Maria (Custódia Gallego) e Flor (Benedita Pereira) ficam incrédulas, Delfina vê-se cada vez mais encurralada quando surgem testemunhas dispostas a confirmar toda a história. Uma revelação que promete abalar a família Terra Forte.

