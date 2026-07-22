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Terra Forte

Terra Forte: o plano de Sammy e Eva resulta e hospedeira confessa tudo sobre António e Débora

  • Há 1h e 17min
Terra Forte: o plano de Sammy e Eva resulta e hospedeira confessa tudo sobre António e Débora - TVI
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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) e Eva (Josefine Winkler) mostram a Lívia uma fotografia de Débora (Elisa Volpatto), perguntando-lhe se alguma vez viajou com ela, argumentando que ela é a filha do barão da droga. Lívia assente lembrar-se dela de um voo. Sammy e Eva mostram de seguida uma fotografia de António (João Catarré), questionando se o viu com Débora. Lívia diz não querer quebrar o seu sigilo profissional dizendo se António estava no voo, esboçando ar amedrontado por Sammy e Eva a avisarem que pode ser considerada cúmplice num possível processo de tráfico de droga se sonegar essa informação. Lívia hesita. Lívia acaba por admitir que se recorda de viajar com António, que veio de um voo da Bahia. Sammy e Eva avisam Lívia para não contar a ninguém da conversa que tiveram para não arranjar problemas para si própria com os colegas dela que podem estar envolvidos no esquema do tráfico de droga. Lívia assente melindrada.

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