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Terra Forte

Terra Forte: Rosa Maria e Álvaro ficam do lado de Sammy e querem Flor fora de casa

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 2min
Terra Forte: Rosa Maria e Álvaro ficam do lado de Sammy e querem Flor fora de casa - TVI
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Na novela «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) acaba por concordar com Álvaro (José Wallenstein) que é mesmo Flor (Benedita Pereira) quem tem de sair de casa por ter sido ela quem decidiu a separação com Sammy (José Fidalgo), também não indo consentir que o filho seja de novo expulso da sua própria casa mais uma vez pelos Terra Forte. Rosa Maria (Custódia Gallego) olha-o sem argumentos.

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