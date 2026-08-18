Terra Forte: Rosa Maria e Álvaro ficam do lado de Sammy e querem Flor fora de casa

Na novela «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) acaba por concordar com Álvaro (José Wallenstein) que é mesmo Flor (Benedita Pereira) quem tem de sair de casa por ter sido ela quem decidiu a separação com Sammy (José Fidalgo), também não indo consentir que o filho seja de novo expulso da sua própria casa mais uma vez pelos Terra Forte. Rosa Maria (Custódia Gallego) olha-o sem argumentos.