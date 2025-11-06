Terra Forte- Rosa Maria faz revelação bombástica: «Não é verdade»

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) fica surpresa pela mãe lhe contar que ela ligou do cruzeiro dois dias antes de desaparecer a dizer-lhe que tinha desistido da ideia de fugir para Manuel (António Capelo) não fazer mal a Sammy (José Fidalgo), indo regressar a casa, sendo por isso que tem a certeza de que alguma coisa má lhe aconteceu para ela ter caído para o mar no navio. Rosinha (Francisca Salgado) e Dudu (Tomás Taborda) ouvem tudo escondidos.