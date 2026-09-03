Terra Forte: Rosa Maria suspeita que Manuel possa ter cometido um crime grave

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) continua abalada pelas revelações sobre o passado de Manuel (António Capelo) e tenta perceber como o ex-marido foi capaz de esconder durante tantos anos a existência de outra filha. Numa conversa com Flor (Benedita Pereira), questiona a decisão de Manuel ter adotado Maria de Fátima (Rita Pereira) quando sabia que tinha uma filha biológica e acaba por levantar uma suspeita inquietante: a possibilidade de ele ter estado envolvido na morte da mãe de Sónia (Mafalda Tavares). Uma teoria chocante que promete lançar novas dúvidas sobre o passado da família Terra Forte.