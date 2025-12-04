Terra Forte- Rosinha deixa Dudu em pânico com segredo de Maria de Fátima: «Isso é bizarro»

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) diz a Dudu (Tomás Taborda) que Maria de Fátima (Rita Pereira) e Cobra (Ricardo Burgos) podiam estar a falar de Vivi (Sofia Nicholson)e da filha. Comenta que lhe pareceu que Maria de Fátima e Cobra são mais íntimos do pensavam e Dudu admite que também não sabia disso. Rosinha pergunta-lhe se vai contar aquilo a Sammy (José Fidalgo) e ele fica pensativo.