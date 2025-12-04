Terra Forte

Terra Forte- Rosinha deixa Dudu em pânico com segredo de Maria de Fátima: «Isso é bizarro»

  • Há 3h e 30min
Terra Forte- Rosinha deixa Dudu em pânico com segredo de Maria de Fátima: «Isso é bizarro» - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) diz a Dudu (Tomás Taborda) que Maria de Fátima (Rita Pereira) e Cobra (Ricardo Burgos) podiam estar a falar de Vivi (Sofia Nicholson)e da filha. Comenta que lhe pareceu que Maria de Fátima e Cobra são mais íntimos do pensavam e Dudu admite que também não sabia disso. Rosinha pergunta-lhe se vai contar aquilo a Sammy (José Fidalgo) e ele fica pensativo.

Terra Forte

00:58

Terra Forte: Neto de Armando é atropelado?

Terra Forte
Ontem
01:27

Terra Forte: Glória vira-se contra Marcus. Será o fim?

Terra Forte
Ontem
01:29

Terra Forte: O cerco está a apertar para Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
01:58

Terra Forte: Rosinha ameaça Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Ao lado de AGIR, Catarina Gama faz partilha emotiva: «Não queria estar a viver isto…»

Ontem
1

«Não foi fácil. Deste luta»: AGIR vai ser pai pela primeira vez e faz revelação estrondosa

ter, 9 set
2

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
dom, 16 nov
3

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Terra Forte
Ontem
4

Sem filtros, Marisa Cruz deixa mensagem a quem poderá passar pelo mesmo: «A mim, deu-me coragem para...»

Ontem
5

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Óscar deixa Laura em lágrimas

A Protegida
Ontem

Sem filtros, Marisa Cruz deixa mensagem a quem poderá passar pelo mesmo: «A mim, deu-me coragem para...»

Ontem

Bárbara Norton de Matos recorda fase de vida: «Não dói, aconchega»

Ontem

Ao lado de AGIR, Catarina Gama faz partilha emotiva: «Não queria estar a viver isto…»

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Mulher de Almeno Gonçalves reage à morte do marido e deixa promessa: «Farei por cumprir o Sonho»

Ontem

Laura Figueiredo apanhada de surpresa com gesto tocante: «Emociona-me este cuidado dos meus filhos»

Ontem

Bárbara Norton de Matos recorda fase de vida: «Não dói, aconchega»

Ontem

Sem filtros, Marisa Cruz deixa mensagem a quem poderá passar pelo mesmo: «A mim, deu-me coragem para...»

Ontem

Ao lado de AGIR, Catarina Gama faz partilha emotiva: «Não queria estar a viver isto…»

Ontem

Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»

qua, 3 dez
Mais Fora do Ecrã