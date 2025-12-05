Terra Forte

Terra Forte: Rosinha, Dudu e Dani avançam com plano para desmascarar Maria de Fátima

  • Ontem às 23:02
Terra Forte: Rosinha, Dudu e Dani avançam com plano para desmascarar Maria de Fátima - TVI
Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) estabelecem um plano para descobrirem o que Vivi sabia sobre Maria de Fátima, com Rosinha a dizer que o melhor a fazer é falarem com os filhos dela quando for o velório. Dani fica incomodada por Dudu dizer ter achado muito suspeita a cumplicidade entre Maria de Fátima e Cobra, indo também investigar o assunto.

