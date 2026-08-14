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Terra Forte

Terra Forte - Rosinha e Magui confrontam António: «É por causa desta namoradinha nova?»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 35min
Terra Forte - Rosinha e Magui confrontam António: «É por causa desta namoradinha nova?» - TVI
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Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) e Magui (Matilde Serrasqueiro) dizem a Álvaro (José Wallenstein) acharem normal que Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) tenham falado, Álvaro esboça ar desconfiado. Débora (Elisa Volpatto) acaba por admitir a António que já sabia que Flor se tinha casado com Sammy (José Fidalgo) quando o incentivou a voltar, esboçando ar comprometido. António olha-a tenso. Magui e Rosinha repreendem António por se ir embora sem lhes dizer nada.

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