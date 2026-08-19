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Terra Forte

Terra Forte: Rosinha não perdoa António e faz uma promessa emocionante a Sammy

  • Há 1h e 50min
Terra Forte: Rosinha não perdoa António e faz uma promessa emocionante a Sammy - TVI
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Em Terra Forte, Rosinha (Francisca Salgado) conta a Sammy (José Fidalgo) que foi acertar contas com António (João Catarré) por ele ter mentido sobre Débora. Sammy (José Fidalgo) diz que, independentemente dessa mentira poder ser verdade, António (João Catarré) não contactou antes a família por ter andado escondido do criminoso que ajudou Maria de Fátima (Rita Pereira) a fugir. Rosinha (Francisca Salgado) vinca firme a Sammy (José Fidalgo) que mesmo que António (João Catarré) tenha tido de ficar escondido todo aquele tempo, ele deveria ter mesmo arranjado maneira de contactar a família e não os deixar sofrer três anos com a sua suposta morte. Rosinha (Francisca Salgado) diz a Sammy (José Fidalgo) dever-lhe um pedido de desculpas por ter andando a ignorar o apoio que ele lhe tem dado. Sammy (José Fidalgo) olha-a tocado. Rosinha (Francisca Salgado) diz a Sammy (José Fidalgo) saber que ele tem feito tudo para recuperar os anos perdidos com ela, prometendo ir fazer tudo para o começar a ver como seu verdadeiro pai. Sammy (José Fidalgo) não consegue evitar chorar, emocionado. Maria de Fátima (Rita Pereira) assiste à cena com fúria.

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