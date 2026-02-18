Terra Forte- Rufino confronta Maria de Fátima com testamento de Manuel: «Não era para você ser a poderosa disto tudo»

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) olha furiosa para Rufino (Vítor Norte) a recordá-la do acordo que fez com Manuel de os filhos deles assumirem a gestão da Açoreana quando chegassem à maioridade, dizendo esperar que ela respeite isso se não quer mais problemas com ele. Rufino sai com ar triunfal, deixando Maria de Fátima em nervos. Rufino sai descontraído perante o ar apreensivo de Caio (Bruno Cabrerizo) e Marilene, que estão a ouvir Maria de Fátima a partir tudo no gabinete. Caio entra no gabinete sem se fazer anunciar.