Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão) recrimina-se pela morte de Guilhermina, mas Rufino (Vítor Norte) garante-lhe que tudo o que aconteceu foi culpa de Sónia (Mafalda Tavares) e Susette, que prepararam tudo para desvendar um passado que deveria ter permanecido enterrado. Rufino lembra ainda que Delfina fez tudo o que podia para proteger a filha. Rufino garante a Delfina que nunca ficará sozinha, assume que a ama e pede-lhe que seja sua namorada. Os dois ficam abraçados, a chorar. Rufino conforta Delfina e mostra-se convicto de que Sónia acabará por perdoá-la e compreender que lhe ocultou o passado apenas para a proteger. Delfina revela que já tinha deixado uma carta escrita para Sónia, para que esta descobrisse toda a verdade mais tarde. Rufino prepara-se para lhe mostrar a carta, determinado a fazer tudo para que mãe e filha se reconciliem.
Terra Forte: Rufino declara o seu amor a Delfina
- TVI Novelas
- Há 1h e 36min