Terra Forte

Terra Forte: Sammy confronta Dudu: «Queres ver os teus pais separados?»

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:03
Terra Forte: Sammy confronta Dudu: «Queres ver os teus pais separados?» - TVI
Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) acaba por assumir a Dudu (Tomás Taborda) que ficou em pânico de perder Flor (Benedita Pereira) novamente quando a viu quase a morrer à sua frente, confirmando que teve de conter-se por Maria de Fátima (Rita Pereira) estar presente. Dudu volta a insistir com o pai para lutar por Flor, dizendo ter percebido que ele somente fica feliz quando está ao pé dela. Sammy tenta disfarçar sem sucesso ao filho ser isso que sente. 

Mais Terra Forte

