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Terra Forte

Terra Forte: Sammy, Dani e Dudu mudam-se para a casa de Álvaro

  • Ontem às 23:54
Terra Forte: Sammy, Dani e Dudu mudam-se para a casa de Álvaro - TVI
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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) liga insistentemente para Sammy (José Fidalgo) .  Este indica aos filhos que pretende dizer pessoalmente a Maria de Fátima que se vai separar dela e Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) anteveem que a mãe não vai aceitar aquilo pacificamente. Álvaro recebe feliz a família. Dani e Dudu indicam a Álvaro não terem problemas em partilhar quarto, dizendo que tudo é melhor que ficarem com Maria de Fátima.

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