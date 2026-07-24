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Terra Forte

Terra Forte- Sammy deixa mensagem a António: «A máscara caiu»

  • Ontem às 23:53
Terra Forte- Sammy deixa mensagem a António: «A máscara caiu» - TVI
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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) haver alguma coisa errada naquela história, porque, se António (João Catarré) estava apaixonado por Débora (Elisa Volpatto), não iria regressar para tentar voltar para ela. Sammy insiste que António pode ter planeado tudo para regressar quando soube que eles se tinham casado, achando que António pode ter mudado muito naqueles três anos de ausência. José (Paulo Calatré) esboça ar tenso por Sammy lhe pedir para avisar António que ele foi desmascarado. Flor, que ia para sair, vê José e chama-o para falarem.

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