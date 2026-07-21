Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Terra Forte: Sammy descobre novas ligações entre António, Débora e… Maria de Fátima?

  • Ontem às 23:51
Terra Forte: Sammy descobre novas ligações entre António, Débora e… Maria de Fátima? - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a Eva (Josefine Winkler) ir ser fácil dissimular uma investigação a Débora (Elisa Volpatto) por ela ser filha de um grande barão da droga, curiosamente o mesmo homem que ajudou Maria de Fátima (Rita Pereira) a fugir. Sammy diz querer interrogar a tripulação do avião que trouxe Débora para Florianópolis para descobrir se António (João Catarré) viajou com ela.

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz declaração inesperada a António e Débora ouve tudo

Terra Forte
Hoje
01:19

Terra Forte: Luna poderá não ser filha de Cobra?

Terra Forte
Ontem
01:22

Terra Forte: Manuel poderá ter tido outra filha fora do casamento?

Terra Forte
Ontem
00:49

Terra Forte: Cada vez mais pessoas sabem o segredo de Delfina

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor receia perder António para sempre

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima prepara plano que pode destruir os Terra Forte

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

A profissão da irmã de Rita Pereira está a tocar muitas pessoas: «Chorei»

Ontem
1

Já conhece a irmã de Rita Pereira? Surpreenda-se com a sua profissão!

30 jun 2025
2

Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum

Ontem
3

«Ele a dar-lhe com o espanhol»: Maria Botelho Moniz reage ao vídeo do filho e os fãs derreteram com tanta ternura

Ontem
4

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

4 ago 2025
5

Vem aí em «A Madrasta»: Simão entra numa guerra silenciosa por Diana

A Madrasta
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

A profissão da irmã de Rita Pereira está a tocar muitas pessoas: «Chorei»

Ontem

«Não consigo explicar»: Sara Prata recorda o dia que mudou a sua vida para sempre

Ontem

Irmã de Nuno Markl emociona-se ao falar no ano mais difícil das suas vidas: «hoje celebro com mais emoção e alegria»

Ontem

Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum

Ontem

«Ainda oiço a tua primeira respiração»: famosa atriz deixa-se levar pela emoção ao recordar o filho bebé

A Madrasta
Ontem

«Ele a dar-lhe com o espanhol»: Maria Botelho Moniz reage ao vídeo do filho e os fãs derreteram com tanta ternura

Ontem
FORA DO ECRÃ

«Despedi-me de uma das minhas maiores paixões»: Fernanda Serrano não esconde a emoção com a morte de Luís Represas

Hoje

Ator português já não esconde o namorado e fãs reagem: «Que casal bonito»

Hoje

Irmã de Nuno Markl emociona-se ao falar no ano mais difícil das suas vidas: «hoje celebro com mais emoção e alegria»

Ontem

«Não consigo explicar»: Sara Prata recorda o dia que mudou a sua vida para sempre

Ontem

«Ainda oiço a tua primeira respiração»: famosa atriz deixa-se levar pela emoção ao recordar o filho em bebé

A Madrasta
Ontem

«Ele a dar-lhe com o espanhol»: Maria Botelho Moniz reage ao vídeo do filho e os fãs derreteram com tanta ternura

Ontem
Mais Fora do Ecrã