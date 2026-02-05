Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) fica chocado por perceber que Rosa Maria (Custódia Gallego) também lhe escondeu que sabia que Rosinha era sua filha. Flor acaba por admitir a Sammy que a história da sua amnésia era falsa, com António (João Catarré) a acusar Sammy de ter querido engravidar Flor por interesse, tal como fez com Maria de Fátima. Sammy sai disparado, muito magoado.
Terra Forte- Sammy descobre que Flor não teve amnésia: «A Flor escondeu isto tudo, por causa do que tu fizeste»
