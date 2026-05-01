Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Terra Forte- Sammy despreza Maria de Fátima: «Tenho vontade de vomitar na tua cara»

  • Há 1h e 37min
Terra Forte- Sammy despreza Maria de Fátima: «Tenho vontade de vomitar na tua cara» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) que sabe que às vezes não é uma pessoa fácil, mas isso não ser motivo para ele se querer separar dela. Sammy diz estar cansado de todas as mentiras dela, revelando saber que ela teve um caso com Manuel e ameaçou de morte Adelaide, sendo aquilo somente um pequeno trecho do grande rol de mentiras dela. Maria de Fátima estaca gelada ao ouvir aquilo.

Terra Forte

02:36

Terra Forte: Como nunca a vimos! Arrasada, Maria de Fátima chora sem fim

Terra Forte
Ontem
00:58

Terra Forte- Maria de Fátima vira furacão contra Sammy: «Um casamento não acaba assim»

Terra Forte
Ontem
01:45

Terra Forte: Afinal, o que contém o envelope que Sammy deixou para António?

Terra Forte
Ontem
01:46

Terra Forte: Flor e António despedaçam o coração de Susette

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Revelação de Moreira muda tudo sobre morte de Manuel

Terra Forte
Ontem
01:30

Terra Forte: A reação de Sammy ao descobrir que ele e os gémeos têm parte do património dos Terra Forte

Terra Forte
qui, 30 abr
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: David vai viver para casa de pessoa inesperada

Amor à Prova
Ontem
1

Vem aí em «Amor à Prova»: Conversa de David deixa Amália à beira de um colapso

Amor à Prova
ter, 27 jan
2

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

qui, 30 abr
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Afonso chega a um ponto crítico

Amor à Prova
ter, 3 fev
4

Da realidade para a ficção: Guilherme Filipe, Afonso de «Amor à Prova», viveu de perto uma situação de demência

Amor à Prova
qui, 30 abr
5

Exclusivo «Terra Forte»: Flor e Sammy casam

Terra Forte
ter, 28 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

Terra Forte
qui, 30 abr

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália procura conforto nos braços de Tomás e é isto que acontece

Amor à Prova
qui, 30 abr

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

qui, 30 abr

Da realidade para a ficção: Guilherme Filipe, Afonso de «Amor à Prova», viveu de perto uma situação de demência

Amor à Prova
qui, 30 abr

Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

Terra Forte
qui, 30 abr

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima?

Terra Forte
qui, 30 abr
FORA DO ECRÃ

De novela da TVI para fenómeno online: quem é esta atriz em ascensão?

Ontem

Pedro Bianchi Prata enfrenta dia intenso e motivo deixa fãs impressionados

qui, 30 abr

Da realidade para a ficção: Guilherme Filipe, Afonso de «Amor à Prova», viveu de perto uma situação de demência

Amor à Prova
qui, 30 abr

Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

Terra Forte
qui, 30 abr

«Ajuda, por favor»: Catarina Siqueira vive momento intenso a poucos dias do aniversário da filha

qui, 30 abr

«É sem dúvida duro»: Famosa atriz emociona ao expor como explicou separação ao filho de quatro anos

qua, 29 abr
Mais Fora do Ecrã