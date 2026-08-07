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Terra Forte

Terra Forte: Sammy e Flor percebem que a sua história de amor chegou ao fim?

  • TVI Novelas
  • 7 ago, 23:55
Terra Forte: Sammy e Flor percebem que a sua história de amor chegou ao fim? - TVI
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Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) aconselha Sammy (José Fidalgo) a admitir que não está feliz. Diz-lhe que, por vezes, os grandes amores não são os mais adequados para construir uma vida e que talvez precise de seguir outro caminho.

Rosa Maria (Custódia Gallego) conclui que António (João Catarré) parece ser o grande amor da vida de Débora (Elisa Volpatto). Flor (Benedita Pereira) responde que é precisamente por ela o idolatrar que ele parece tão feliz ao seu lado. Sem rodeios, Rosa Maria diz-lhe que, se quer reconquistá-lo, terá de deixar Sammy.

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