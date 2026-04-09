Terra Forte: Sammy e Maria de Fátima ficam perplexos ao saber que Cobra anda com enrolado com Babi

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) e Maria de Fátima (Rita Pereira) esboçam ar desconfiado por Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taaborda) estarem ali a tomar o pequeno-almoço tão cedo com eles. Os filhos mostram-lhes as fotografias de Cobra (Ricardo Burgos) aos beijos com Babi (Melissa Matos). Maria de Fátima (Rita Pereira) estaca em choque perante o olhar atento de Leumi e Susette.