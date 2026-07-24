Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) confirma comprometida a Sammy (José Fidalgo) que foi a casa de António (João Catarré), desculpando-se que queria falar com ele sobre como podem ajudar Rosinha (Francisca Salgado), que está a sofrer muito com o problema de Dudu (Tomás Taborda). Sammy diz-lhe estar na hora de lhe revelar que António e Débora (Elisa Volpatto) já se conheciam, tendo viajado juntos para Florianópolis. Flor olha-o atónita.
Terra Forte- Sammy expõe António a Flor: «Ele e a tal Débora já se conheciam»
- Ontem às 23:52