Terra Forte

Terra Forte: Sammy fica sem chão ao descobrir que Flor é a mãe de Rosinha

  • Há 2h e 22min
Terra Forte: Sammy fica sem chão ao descobrir que Flor é a mãe de Rosinha - TVI
Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisco Salgado) leva Sammy (José Fidalgo), Dudu (Tomás Taborda) e Rosa Maria (Custódia Gallego) ao restaurante da Maresia, todos ficam encantados com o espaço. Dudu lembra-se de mostrar ao pai as fotografias da festa de anos da mãe de Rosinha, dizendo que a achou muito bonita. Dudu mostra-lhe Flor, com Sammy a estacar gelado a olhar para a fotografia. Sammy levanta-se com o coração a rebentar e sem conseguir articular palavra.

Terra Forte

05:12

 «Terra Forte»: Emocionante! António e Flor trocam juras de amor

Terra Forte
Ontem
04:23

Terra Forte: Dudu apresenta Rosinha a Sammy e a Rosa Maria

Terra Forte
Ontem
03:18

Terra Forte: Maria de Fátima chora com saudades de Flor

Terra Forte
Ontem
06:45

António confessa a Flor: «Sempre tive esperança que me tivesses aprendido a amar de verdade»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é traída pela própria família

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

ter, 21 out
1

Filho de Maria Botelho Moniz volta a receber elogios e a derreter a internet: «Ele é desenhado»

ter, 20 mai
2

Carla e Marta Andrino emocionam Portugal: mãe e filha unidas contra o cancro da mama

ter, 21 out
3

Marta Andrino faz declaração de amor à mãe, Carla Andrino: «Tenho muita sorte, reconheço-a e admito-a»

Festa é Festa
8 ago 2024
4

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Ontem
5

Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda», está a levar fãs à loucura. Perceba o motivo

A Fazenda
qui, 5 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

Terra Forte
Ontem

Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»

A Fazenda
ter, 21 out

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Ontem

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

ter, 21 out

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Festa é Festa
Ontem

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Ontem

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Ontem

Mesmo estando doente, filha de Maria Sampaio protagoniza vídeo encantador

Ontem

«É duro aceitar a realidade»: Noivo de Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata honra amigo com gesto inesquecível

Ontem

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

ter, 21 out
Mais Fora do Ecrã