Terra Forte – Sammy implacável com Flor: «Não sabes se alguma vez amaste alguém na vida»

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) que a decisão de se separarem pode não ser definitiva. Sugere que se afastem durante algum tempo para perceberem melhor o que querem. Sammy acusa-a de estar a pensar voltar para António (João Catarré), mas Flor nega e afirma que também pode vir a conhecer outra pessoa. Entretanto, Susette (Inês Faria) e Maria de Fátima (Rita Pereira) saem do esconderijo. Para evitar levantar suspeitas, Sammy e Flor combinam fingir que está tudo bem entre eles. Os dois decidem pensar com calma na melhor forma de concretizar a separação.