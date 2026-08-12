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Terra Forte

Terra Forte - Sammy provoca António e Débora: «Boa escolha... tem pelo na venta»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 22min
Terra Forte - Sammy provoca António e Débora: «Boa escolha... tem pelo na venta» - TVI
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Em «Terra Forte», todos olham, surpreendidos, para António (João Catarré) a entrar de mão dada com Débora (Elisa Volpatto). Moreira (Rúben Garcia) diz a Sónia (Mafalda Tavares) que António não tem de ter problemas com a situação, por ter sido Flor (Benedita Pereira) quem o deixou. Álvaro (José Wallenstein) cumprimenta Débora, derretido, mas Delfina (Elsa Galvão) repreende-o. Débora confronta Sammy (José Fidalgo) por ele ter andado a investigá-la e afirma, com ironia, ficar satisfeita por ele ter tanto cuidado com quem chega de fora. Sammy fica atrapalhado.

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