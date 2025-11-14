Terra Forte: Sammy recebe uma visita inesperada no trabalho

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a Cobra (Ricardo Burgos) ir sair para ir até à Komibem começar a investigar a possibilidade de ter havido sabotagem. Sammy não responde a Cobra a dizer-lhe que ele quis sair de casa para se afastar do que sente por Flor (Benedita Pereira). Sammy pensa tenso ser mesmo verdade que não consegue tirar Flor da cabeça. Olha surpreso para Kadu (Vicente Ramirez), que lhe diz que lhe pode ajudar com o seu problema sentimental se ele o ajudar com o seu pai.