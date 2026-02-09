Terra Forte

Terra Forte: «Se for verdade, a Maria de Fátima vai ser um Sammy que nunca viu na vida»

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) diz a Sammy (José Fidalgo) que não pode ainda confrontar Maria de Fátima com o documento por achar que ela fez algum tipo de chantagem a Flor que também o pode envolver. Sammy concorda com o pai. José (Paulo Calatré) diz a Carla (Maria Albuquerque) que António precisa dela, achando bem que ela faça o que ele lhe pedir depois da confusão que arranjou. Carla sopra o ar.

