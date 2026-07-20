Terra Forte- Susette abraça Maria de Fátima: «Contratá-la foi a melhor decisão que tomei na vida»

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) fica apreensiva por Maria de Fátima (Rita Pereira) a alertar que ela fica em apuros com os patrões se eles souberem que aquela iniciativa de ajudar Dudu (Tomás Taborda) a troco de dinheiro partiu somente dela, dizendo estar disposta a dizer que aquela ideia partiu das duas como forma de agradecer ter-lhe arranjado aquele trabalho. Susette abraça-a grata.