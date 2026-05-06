Terra Forte: Susette entrega a prova de que Maria de Fátima e Cobra são amantes

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) e Carla (Marina Albuquerque) dizem a Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) que podem descobrir se Cobra (Ricardo Burgos) é mesmo amante de Maria de Fátima verificando com Sammy (José Fidalgo) se o número de Cobra é o mesmo das mensagens que ele trocou com ela, mostrando-lhes o telemóvel que Susette guardou da patroa. Flor sai disparada com o telefone na mão.