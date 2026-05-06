Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Terra Forte: Susette entrega a prova de que Maria de Fátima e Cobra são amantes

  • Ontem às 23:53
Terra Forte: Susette entrega a prova de que Maria de Fátima e Cobra são amantes - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) e Carla (Marina Albuquerque) dizem a Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) que podem descobrir se Cobra (Ricardo Burgos) é mesmo amante de Maria de Fátima verificando com Sammy (José Fidalgo) se o número de Cobra é o mesmo das mensagens que ele trocou com ela, mostrando-lhes o telemóvel que Susette guardou da patroa. Flor sai disparada com o telefone na mão.

Terra Forte

02:01

Terra Forte: Flor pede ajuda a Rosinha para encontrar uma testemunha do que aconteceu no cruzeiro

Terra Forte
Ontem
02:29

Terra Forte: A reação de Sammy ao ter a confirmação que Cobra é o amante de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
01:54

Terra Forte- Maria de Fátima: «Eu preciso de rezar»

Terra Forte
Ontem
00:40

Terra Forte- Rosa Maria sobre Maria de Fátima: «A minha vontade é dar-lhe uma tareia»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Completamente arrasado, Sammy perdoa Cobra?

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Irmã de Rita Pereira faz desabafo sobre saúde: «Não vou aceitar viver assim»

Ontem
1

Já conhece a irmã de Rita Pereira? Surpreenda-se com a sua profissão!

30 jun 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Terra Forte
dom, 3 mai
3

Vem aí bombástico em «Terra Forte»: Sammy desmascara e humilha Maria de Fátima à frente de todos

Terra Forte
qui, 23 abr
4

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?

Terra Forte
Ontem
5

Foi uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar». Como está agora?

ter, 5 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Com nova pista, Cris lembra-se quem é a mãe de Nico?

Amor à Prova
Ontem

Ana Guiomar mostra-se indignada: «Isto é completamente ridículo»

Amor à Prova
Ontem

Irmã de Rita Pereira faz desabafo sobre saúde: «Não vou aceitar viver assim»

Ontem

«Sempre me disseram que era péssima e era impossível»: esta atriz calou todos os que duvidaram dela

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Completamente arrasado, Sammy perdoa Cobra?

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Marta Melro confessa desgaste: anos sem férias levam atriz a precisar de parar

Ontem

«Sempre me disseram que era péssima e era impossível»: esta atriz calou todos os que duvidaram dela

Ontem

Maria Sampaio atinge marco histórico e celebra de forma insólita

Festa é Festa
Ontem

Irmã de Rita Pereira faz desabafo sobre saúde: «Não vou aceitar viver assim»

Ontem

Ana Guiomar mostra-se indignada: «Isto é completamente ridículo»

Amor à Prova
Ontem

Este vestido, ideal para cerimónias, está nas bocas do mundo. Sabemos onde comprar e o valor

ter, 5 mai
Mais Fora do Ecrã