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Terra Forte

Terra Forte: Suspeita de traição deixa Flor à beira da revolta

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 39min
Terra Forte: Suspeita de traição deixa Flor à beira da revolta - TVI
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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Leumi (Cassiano Carneiro) que a notícia não a surpreende assim tanto, uma vez que já sentia que Sammy (José Fidalgo) poderia ter alguém. Leumi concorda e comenta que também acha que Susette (Inês Faria) tem uma pessoa. Flor não esconde a irritação perante a possibilidade levantada por Leumi de Sammy já estar com essa pessoa quando ainda mantinha uma relação com ela.

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