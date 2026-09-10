Terra Forte: Suspeita de traição deixa Flor à beira da revolta

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Leumi (Cassiano Carneiro) que a notícia não a surpreende assim tanto, uma vez que já sentia que Sammy (José Fidalgo) poderia ter alguém. Leumi concorda e comenta que também acha que Susette (Inês Faria) tem uma pessoa. Flor não esconde a irritação perante a possibilidade levantada por Leumi de Sammy já estar com essa pessoa quando ainda mantinha uma relação com ela.