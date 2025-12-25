Terra Forte

Terra Forte: Toda a verdade sobre o falso acidente de Vivi

  • Ontem às 23:04
Terra Forte: Toda a verdade sobre o falso acidente de Vivi - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», FLASHBACK INÉDITO: Vivi (Sofia Nicholson) chega à falésia de carro com ar determinado. Espalha gasolina pelo carro e parte o vidro da frente para simular o que o seu corpo terá sido projetado, fazendo de seguida um corte no braço para colocar sangue seu no carro. Tira uma trotinete da mala, atira um sapato seu e uma bolsa por ali e empurra o carro da ravina. Coloca a peruca e afasta-se a grande velocidade na trotinete. Vivi sai da trotinete, deixando-a por ali depois de a desinfetar. Vivi, que ia para a ilha a nado, vê um barco de pesca no mar e tem uma ideia. Despe-se e fica em fato de banho, apanhando boleia no barco. Vivi, vendo a ilha já perto, solta-se do cabo do barco e nada para a ilha. Chega a terra e deita-se de costas a recobrar forças, exausta. Vivi caminha no meio da vegetação, esboçando ar deslumbrado com a beleza luxuriante da ilha. Vivi passa junto a uma casa, sorrindo encantada ao ver Gui, que está a jogar à bola com Aline. Gui deixa cair a bola para a estrada, não se apercebendo de um carro a aproximar-se. Vivi segue disparada para salvar a criança.

Terra Forte

02:30

Terra Forte- Maria de Fátima cede a Sammy: «Se me estiveres a mentir, eu mato-te»

Terra Forte
Ontem
01:58

Terra Forte- Maria de Fátima está decidida: «Quero o divórcio»

Terra Forte
Ontem
03:43

Terra Forte- Jennifer está rendida a Vivi: «É um exemplo de mãe, de determinação»

Terra Forte
Ontem
02:01

Terra Forte: As tão esperadas notícias sobre a saúde de Flor

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos acusam Marcus e Glória de um crime horrendo

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

qua, 24 dez
1

Cantor de músicas de novelas da TVI vê a filha a lutar pela vida

A Fazenda
seg, 24 mar
2

Vem aí em «A Protegida»: Encurralada, Mónica teme a verdade quando JD exige respostas

A Protegida
Ontem
3

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

A Protegida
ter, 16 dez
4

Espanhóis usam saquinhos de chá nas janelas para afastar o frio e a humidade

qua, 24 dez
5

Vem aí em «Terra Forte»: A reação de Armando ao descobrir que Babi é filha de Vivi

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela

Terra Forte
qua, 24 dez

Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

A Protegida
qua, 24 dez

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

qua, 24 dez

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
qua, 24 dez

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

A Protegida
qua, 24 dez

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?

Terra Forte
qua, 24 dez
FORA DO ECRÃ

"Foi um ano particularmente intenso...": Luisinha Oliveira faz confissão emotiva e deixa promessa para 2026

Ontem

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

qua, 24 dez

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

qua, 24 dez

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
qua, 24 dez

Aos 39 anos, empresária de sucesso deslumbra com corpo escultural em biquíni

ter, 23 dez

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

ter, 23 dez
Mais Fora do Ecrã