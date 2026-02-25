Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) diz a Marcus (Vitor Hugo) que decidiu voltar por ter percebido que o dinheiro dos seguros somente ia trazer mais problemas à família do que resolvê-los, tendo decidido regressar agora antes de eles receberem o dinheiro. Marcus diz-lhe que já veio tarde por esse dinheiro já ter sido pago. Vini (Gustavo Alves) bate à porta da roulotte. Marcus diz de imediato a Vivi para não fazer barulho.
Terra Forte: Vini consegue salvar Vivi das mãos de Marcus?
- Ontem às 23:55