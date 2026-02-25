Terra Forte

Terra Forte: Vini consegue salvar Vivi das mãos de Marcus?

  • Ontem às 23:55
Terra Forte: Vini consegue salvar Vivi das mãos de Marcus? - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) diz a Marcus (Vitor Hugo) que decidiu voltar por ter percebido que o dinheiro dos seguros somente ia trazer mais problemas à família do que resolvê-los, tendo decidido regressar agora antes de eles receberem o dinheiro. Marcus diz-lhe que já veio tarde por esse dinheiro já ter sido pago. Vini (Gustavo Alves) bate à porta da roulotte. Marcus diz de imediato a Vivi para não fazer barulho.

Terra Forte

01:49

Terra Forte- Marcus encurrala Vivi: «Como é que foi parar à casa do Armando?»

Terra Forte
Ontem
02:26

Terra Forte: Com Vivi amordaçada, Marcus exige explicações

Terra Forte
Ontem
01:39

Terra Forte- Armando pressente o pior sobre Vivi: «Alguma coisa não correu bem»

Terra Forte
Ontem
02:38

Terra Forte- Sammy ataca a mulher: «O que sai da tua boca nem sempre é verdade»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

seg, 5 jan
1

Kelly Bailey está grávida pela segunda vez. E o anúncio é muito original

A Fazenda
ter, 24 fev
2

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan
3

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

seg, 23 fev
4

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Ontem
5

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Amor à Prova
Ontem

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Ontem

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Ontem

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Este bebé cresceu e hoje é uma estrela incontornável da ficção nacional

Ontem

Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas

Ontem

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

A Protegida
Ontem

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Ontem

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Ontem

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Ontem
Mais Fora do Ecrã