Terra Forte- Vivi ameaça Maria de Fátima: «Acha mesmo que eu não conseguiria destrui-la?»

  • 21 nov, 23:05
Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) refreia a sua irritação por todos confirmarem as palavras de Maria de Fátima (Rita Pereira) de por pouco não ter morrido às mãos de Marcus (Vitor Hugo). Flor (Benedita Pereira) continua a defender que Marcus não seria capaz de fazer tal coisa, olhando irritada para Maria de Fátima a dizer que ela e António (João Catarré) foram os causadores daquela armadilha. Vivi enfurece-se por Maria de Fátima continuar a dizer que Marcus tem de ficar na prisão e diz que se quisesse conseguiria acabar com ela com o que sabe. Maria de Fátima fica tensa, enquanto os restantes estão intrigados. Vivi vinca que se abrisse a sua boca, poderia dar cabo de Maria de Fátima, que se cala sem responder. Todos pressionam Vivi para explicar do que está a falar, mas Vivi sai sem mais nada dizer. Maria de Fátima finge não fazer ideia do que Vivi estava a falar.

