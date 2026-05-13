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Terra Forte

Terra Forte: Vivi e Armando apanham Babi com as malas para fugir com Cobra

  • Há 3h e 58min
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Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) mostra-se incomodada por Armando (Ricardo Carriço) dizer que ela devia perdoar Glória (Maria João Pinho), que aceitou fugir com Marcus (Vitor Hugo) apenas para não lhe perderem o rasto. Vivi pede ajuda para que ele acelere o processo de que ela está viva e Armando assente. Ambos ficam atónitos por verem Babi a ir ter com Cobra (Ricardo Burgos) de mala de viagem na mão.

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