Terra Forte: Vivi e Maria de Fátima chegam a um acordo, mas Vivi faz uma exigência

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Vivi (Sofia Nicholson) ser fácil conseguir que Marcus (Vitor Hugo) saia da cadeia se disfarçar que ontem tudo não passou de um mal-entendido entre eles, somente querendo em troca que ela nunca revele nada a ninguém do que pretensamente sabe sobre ela. Vivi hesita, com Maria de Fátima a avisá-la que se ela não aceitar, terá de tomar medidas mais drásticas com ela. Maria de Fátima diz a Vivi que se ela sabe tanto sobre ela como diz, sabe o que teve de lutar para chegar àquela posição, e não está disposta a abdicar dela. Vivi aceita o acordo, mas acrescenta querer voltar a trabalhar na Açoreana. Maria de Fátima olha-a irritada.