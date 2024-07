Tiago e Cacau abraçam-se: «Perdoas-me?»

Em «Cacau», Martim (Lucas Dutra) insiste com Tiago (José Condessa) que tem de pensar no que sente por Cacau (Matilde Reymão), encorajando-o a ir ter com ela. Tiago acaba por abraçar Cacau, Júlia (Fernanda Serrano) observa satisfeita. Júlia repele David (Luís Garcia) por causa de Tiago, deixando-o irritado.