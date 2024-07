Tiago fica em lágrimas: «Não vou dar seguimento a nada contigo»

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a Tiago (José Condessa) que Cacau (Matilde Reymão) está prestes a viajar para Portugal para vir ter com ele para lhe explicar o que ela acabou de contar, achando que ele tem de refletir sobre o assunto antes de tomar uma decisão se quer ficar consigo ou com Cacau. Sal salienta que está preparada para o perder para Cacau se for isso que ele deseja, mesmo estando ela apaixonada por ele. Sal sai, deixando Tiago mergulhado num mar de dúvidas.